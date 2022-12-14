Суббэн: 1000 голов возможны для Овечкина

Известный в прошлом защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн отреагировал на достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) и достиг отметки в 800 голов за карьеру в лиге.
«Думаю, что результат в 1000 голов возможен для него», — приводит слова Суббэна журналист Ян Олэнд.
Овечкин сумел установить уникальное достижение, став всего лишь третьим игроком с 800+ заброшенными шайбами в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Полная раскладка по юбилейным шайбам в карьере россиянина выглядит следующим образом: 167 матчей на путь от 0 до 100 голов в НХЛ, 130 — от 100 до 200, 178 — от 200 до 300, 162 — от 300 до 400, 168 — от 400 до 500, 190 — от 500 до 600, 155 — от 600 до 700 и 162 — от 700 до 800.
- 14 декабря 2022
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