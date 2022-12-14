НХЛ подготовила специальное видео в честь исторического юбилея Александра Овечкина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 800. Эта отметка, помимо россиянина, покорялась лишь ещё двум хоккеистам: Горди Хоу (801) и Уйэну Гретцки (894). НХЛ подготовила специальное видео в честь исторического юбилея российского снайпера, на котором запечатлены главные статистические вехи в его заокеанской карьере.
Хет-трик стал для него 29-м в карьере и первым с ноября прошлого года. Также российский форвард впервые забросил три шайбы в матче в ворота «Чикаго». По числу матчей с 3+ голами Овечкин вышел на чистое шестое место в истории лиги, превзойдя показатели Бобби Халла и Марселя Дионна (по 28). Впереди только пять игроков – Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33), Фил Эспозито (32).
- 14 декабря 2022
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