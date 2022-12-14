Запись с микрофона на Овечкине после его хет-трика в ворота «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800. Каждая шайба россиянина сопровождалась бурным празднованием его товарищей по команде. А при третьем голе вся команда выскочила со скамейки запасных, чтобы поздравить Александра с этим историческим достижением. Также на Овечкине находился микрофон, который запечатлел эти памятные моменты.

ВИДЕО

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.