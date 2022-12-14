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Кузнецов: фанаты «Чикаго» любят Овечкина, они заставили его немного смутиться

Кузнецов: фанаты «Чикаго» любят Овечкина, они заставили его немного смутиться
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поблагодарил болельщиков «Чикаго», которые тепло приветствовали хет-трик форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота их команды (7:3). Россиянин добрался до отметки в 800 голов в НХЛ.

«Я отдаю должное «Чикаго». Удивительно, как их фанаты любят Овечкина. Я хочу поблагодарить их за это. Потому что он может ничего не говорить, но это очень много для него значит. Я знаю, когда он уверен в себе, а когда нервничает, и сегодня он немного нервничал. Фанаты заставили его немного смутиться», — цитирует Кузнецова журналист Марк Лазерус в своей соцсети.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ! Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ!
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