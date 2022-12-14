Овечкин предсказал свой хет-трик утром перед матчем с «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800.

Примечательно, что утром, в день матча с «Чикаго» журналист Фрэнк Вогель спросил россиянина о том, сколько голов он планирует забить сегодня вечером, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Думаю, что забью три гола», — ответил Овечкин журналисту.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.