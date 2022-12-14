Овечкин: фанаты «Чикаго» были великолепны, я чувствовал их энергию

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил болельщиков «Чикаго Блэкхоукс» за тёплый приём в матче, в котором россиянин оформил хет-трик и довёл количество своих голов в НХЛ до 800. «Вашингтон» одержал убедительную победу со счётом 7:3.
«Они были великолепны. Скандировали моё имя, бросали кепки на лёд. Даже во время разминки я сразу почувствовал эту энергию. Фанаты следили за мной и хотели увидеть этот исторический момент. Как только это случилось, я почувствовал облегчение и ощущение счастья внутри», — цитирует Овечкина журналист Саманта Пелл в своей соцсети.
Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
- 14 декабря 2022
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