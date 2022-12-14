НХЛ показала главные голы Овечкина за карьеру в одном ролике. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800. Национальная хоккейная лига представила видеоролик, в котором показала все важные голы россиянина, включая юбилейные.

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Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.



Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашнем льду с «Даллас Старз» 16 декабря.