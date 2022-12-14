«Когда он в огне, никогда не знаешь, когда он остановится». Манта — о хет-трике Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта сказал, что ожидал увидеть хет-трик российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Чикаго» (7:3). Манта отметился результативной передачей при третьей шайбе россиянина в матче.
«Мы со Строумом почувствовали это вчера. Мы сказали, что сегодня Овечкин забьёт от трёх до пяти голов. Когда он находится в огне, никогда не знаешь, когда он остановится», — цитирует Манту журналист Тайрик Эль-Башир.
Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашнем льду с «Даллас Старз» 16 декабря.
- 14 декабря 2022
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