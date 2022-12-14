Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Когда он в огне, никогда не знаешь, когда он остановится». Манта — о хет-трике Овечкина

«Когда он в огне, никогда не знаешь, когда он остановится». Манта — о хет-трике Овечкина
Комментарии

Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта сказал, что ожидал увидеть хет-трик российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Чикаго» (7:3). Манта отметился результативной передачей при третьей шайбе россиянина в матче.

«Мы со Строумом почувствовали это вчера. Мы сказали, что сегодня Овечкин забьёт от трёх до пяти голов. Когда он находится в огне, никогда не знаешь, когда он остановится», — цитирует Манту журналист Тайрик Эль-Башир.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашнем льду с «Даллас Старз» 16 декабря.

Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ! Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ!
Овечкин заорал от счастья, матч остановили. Бурная реакция на 800 голов великого русского Овечкин заорал от счастья, матч остановили. Бурная реакция на 800 голов великого русского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022