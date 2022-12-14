«Мы выглядим как чемпионская команда». Самсонов — об игре «Торонто» в текущем сезоне

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов похвалил действия команды в матче с «Анахайм Дакс» (7:0). Россиянин отразил все 28 бросков и оформил второй шат-аут кряду.

«Я думаю, что сейчас все в команде чувствуют себя комфортно, потому что мы играем очень усердно. Похоже, мы выглядим как чемпионская команда. Это действительно важно для нас», — цитирует Самсонова Sportsnet.

«Торонто» одержали четвёртую победу подряд и девятую за последние 10 матчей. Канадская команда идёт на третьем месте в таблице Восточной конференции. Следующий матч «кленовые листья» проведут на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 16 декабря.

В текущем сезоне Самсонов одержал девять побед в 11 матчах с процентом отражённых бросков 93,9%.