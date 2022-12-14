«Мои чувства сложно описать словами, это нереально!» Мироманов — о первом голе в НХЛ

Российский защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов прокомментировал свою первую шайбу в НХЛ в матче с «Виннипегом» (6:5). Россиянин набрал 3 (1+2) результативных балла.

«Мои чувства сложно выразить словами. Я просто очень рад за свою маму и за свою семью, за мою невесту. Это нереально. Единственное, о чём я грущу, так это о том, что моих мамы и папы здесь нет. Но они смотрят мою каждую игру, так что я уверен, что они тоже счастливы», — цитирует Мироманова The Athletic.

Всего в НХЛ Мироманов провёл 17 матчей и набрал четыре очка — забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Коэффициент полезности 25-летнего защитника составил «-5». Напомним, летом «Вегас» продлил контракт с Миромановым на два года. Средняя заработная плата российского хоккеиста составляет $ 762 500 в год.