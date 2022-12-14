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Тренер «Торонто»: Самсонов проделал огромную работу с тех пор, как прибыл в наш клуб

Тренер «Торонто»: Самсонов проделал огромную работу с тех пор, как прибыл в наш клуб
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф выразил своё восхищение игрой российского вратаря «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в матче с «Анахаймом» (7:0). Россиянин отразил все 28 бросков и оформил второй подряд сухой матч.

«Думаю, что в первом периоде мы дали им слишком много пространства и слишком лёгкий доступ к нашей зоне и к середине площадки. Но Сэмми был великолепен в тот период и позволил нам прийти в себя. Затем он отразил выход один на один во втором периоде и сохранил счёт 2:0. Затем команда наконец включилась и помогла ему.

Хочу отметить работу, которую он проделал с тех пор, как прибыл в наш клуб. С ним работали тренер вратарей, тренер по силовой подготовке, команда по производительности, диетолог. Он принял всё, что мы ему предложили, и всё, что мы просили его сделать. Он проделал большую работу, и я думаю, что он доволен своей игрой», — цитирует Кифа Sportsnet.

В текущем сезоне Самсонов одержал девять побед в 11 матчах с процентом отражённых бросков 93,9%. В прошлом сезоне голкипер выступал за «Вашингтон».

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