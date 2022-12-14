«Король». Реакция пресс-службы «Каролины» на шат-аут Кочеткова в матче с «Детройтом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.
Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков оформил шат-аут, сделав 27 сейвов. Это уже второй подряд сухой матч для россиянина. Вратарь был признан первой звездой матча.
Пресс-служба «ураганов» отреагировала на великолепную игру Кочеткова ёмкой фразой «король».
Фото: скриншот соцсети «Каролины»
23-летний голкипер в текущем сезоне провёл 12 матчей, в которых одержал семь побед, продемонстрировав процент отражённых бросков 92,6%. Этот сухой матч стал для Кочеткова третьим в сезоне и карьере в НХЛ.
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