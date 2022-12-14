Мама Овечкина отреагировала на 800 голов сына в регулярных чемпионатах НХЛ

Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отреагировала на хет-трик сына в матче с «Чикаго» (7:3). Россиянин достиг исторической отметки в 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Спасибо за поздравления. Конечно, мы его поздравили с утра. Сашка позвонил, нас поздравил, мы его тоже поздравили. Всё нормально. Помимо хет-трика, он ещё и голевую передачу отдал? Да, хорошо. Молодец, Саша, порадовал, мы довольны», — сказала Овечкина в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Овечкин стал первым хоккеистом НХЛ, кто забивал 800 голов за один клуб.
- 14 декабря 2022
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