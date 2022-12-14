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Мама Овечкина отреагировала на 800 голов сына в регулярных чемпионатах НХЛ

Мама Овечкина отреагировала на 800 голов сына в регулярных чемпионатах НХЛ
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Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отреагировала на хет-трик сына в матче с «Чикаго» (7:3). Россиянин достиг исторической отметки в 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Спасибо за поздравления. Конечно, мы его поздравили с утра. Сашка позвонил, нас поздравил, мы его тоже поздравили. Всё нормально. Помимо хет-трика, он ещё и голевую передачу отдал? Да, хорошо. Молодец, Саша, порадовал, мы довольны», — сказала Овечкина в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Овечкин стал первым хоккеистом НХЛ, кто забивал 800 голов за один клуб.

Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ! Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ!
«Сашка позвонил, нас поздравил, мы его тоже». Мама Овечкина – о 800 голах сына в НХЛ «Сашка позвонил, нас поздравил, мы его тоже». Мама Овечкина – о 800 голах сына в НХЛ
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