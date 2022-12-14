Мама Овечкина прокомментировала пятиматчевую победную серию «Вашингтона»

Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала пятиматчевую победную серию «Вашингтона». В сегодняшнем матче с «Чикаго» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и добрался до отметки в 800 заброшенных шайб в НХЛ.



«Да, ребята молодцы. Вся команда старается, побеждает. У каждого есть шанс: и у молодых игроков, и у более опытных ребят. У них у всех хорошо получается. Саше остался шажок до достижения Горди Хоу? Наверное (смеётся). Дима Орлов тоже молодчик, сегодня все ребята очень порадовали», — сказала Овечкина в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.