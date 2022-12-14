«Видели этот момент, молодец!» Мама Овечкина — о подарке сына ребёнку после хет-трика

Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала эпизод после матча с «Чикаго» (7:3), в котором её сын подарил клюшку юному болельщику «Кэпиталз».

«Да, видели этот момент, молодец!» — сказала Овечкина в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Сразу после окончания матча Овечкин, уходя в раздевалку, подарил клюшку ребёнку на трибунах в майке «Вашингтона». Юный болельщик был очень счастлив получить подарок от своего кумира.

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Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Россиянин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забившим 800 голов за один клуб.