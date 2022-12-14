Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Видели этот момент, молодец!» Мама Овечкина — о подарке сына ребёнку после хет-трика

«Видели этот момент, молодец!» Мама Овечкина — о подарке сына ребёнку после хет-трика
Комментарии

Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала эпизод после матча с «Чикаго» (7:3), в котором её сын подарил клюшку юному болельщику «Кэпиталз».

«Да, видели этот момент, молодец!» — сказала Овечкина в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Сразу после окончания матча Овечкин, уходя в раздевалку, подарил клюшку ребёнку на трибунах в майке «Вашингтона». Юный болельщик был очень счастлив получить подарок от своего кумира.

ВИДЕО

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Россиянин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забившим 800 голов за один клуб.

«Сашка позвонил, нас поздравил, мы его тоже». Мама Овечкина – о 800 голах сына в НХЛ «Сашка позвонил, нас поздравил, мы его тоже». Мама Овечкина – о 800 голах сына в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022