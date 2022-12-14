Овечкин: люблю забрасывать шайбы. Без голов матчи не выиграть, кто-то должен это делать
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что любит забивать голы, и рассказал, как относится к тому, что точку, с которой он часто забрасывает шайбы, прозвали «офисом Овечкина». Россиянин в матче с «Чикаго» (7:3) оформил хет-трик и добрался до отметки в 800 заброшенных шайб в НХЛ.
«Это моя работа, я люблю забивать голы. Без голов матчи не выиграть. Кто-то должен их забивать. Что такое офис Овечкина? Не знаю, так это назвали. Пойдёт», — цитирует Овечкина ESPN.
Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
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