«Главное — правильно заложить базу». «Авангард» вспомнил, как Овечкин тренировался в Омске

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Чикаго» оформил хет-трик и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800. Пресс-служба «Авангарда» вспомнила, как Овечкин тренировался в составе омского клуба летом 2005 года.
«Главное — правильно заложить базу. Не останавливайся, Ови!» — говорится в сообщении пресс-службы омского клуба.
Фото: телеграм-канал «Авангарда»
Напомним, Овечкин подписал контракт с «Авангардом» летом перед началом сезона-2005/2006, однако так и не провёл за клуб ни одного матча. «Авангард» перебил предложение московского «Динамо» и развязал конфликт между клубами, названный СМИ «Делом Овечкина». 9 августа суд вынес вердикт, согласно которому все права на хоккеиста принадлежат «Динамо». Сам Овечкин заявил, что в Москву не вернётся, и уехал играть за океан, где 5 октября 2005 года дебютировал в НХЛ за «Вашингтон».
- 14 декабря 2022
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