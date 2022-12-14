Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» готовит обмен защитника Александра Брынцева

«Спартак» готовит обмен защитника Александра Брынцева
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» готовит обмен защитника Александра Брынцева. В числе кандидатов на игрока обороны упоминаются челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик».

27-летний защитник в текущем сезоне провёл 29 матчей в составе московского клуба, в которых отметился одной результативной передачей, записав на свой счёт отрицательный показатель полезности «-5». Брынцев заработал 26 штрафных минут.

Всего в КХЛ на счету Брынцева 449 матчей, в которых игрок обороны набрал 66 очков — забросил 12 шайб и отдал 54 результативные передачи. Показатель полезности составил «-36». Защитник заработал 211 штрафных минут.

В КХЛ Брынцев выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и «Спартак».

Молодая банда «Спартака» выносит всех подряд. Как же сработала смена тренера! Молодая банда «Спартака» выносит всех подряд. Как же сработала смена тренера!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022