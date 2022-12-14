Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» готовит обмен защитника Александра Брынцева. В числе кандидатов на игрока обороны упоминаются челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик».

27-летний защитник в текущем сезоне провёл 29 матчей в составе московского клуба, в которых отметился одной результативной передачей, записав на свой счёт отрицательный показатель полезности «-5». Брынцев заработал 26 штрафных минут.

Всего в КХЛ на счету Брынцева 449 матчей, в которых игрок обороны набрал 66 очков — забросил 12 шайб и отдал 54 результативные передачи. Показатель полезности составил «-36». Защитник заработал 211 штрафных минут.

В КХЛ Брынцев выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и «Спартак».