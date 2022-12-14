«Спартак» готовит обмен защитника Александра Брынцева
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Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» готовит обмен защитника Александра Брынцева. В числе кандидатов на игрока обороны упоминаются челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик».
27-летний защитник в текущем сезоне провёл 29 матчей в составе московского клуба, в которых отметился одной результативной передачей, записав на свой счёт отрицательный показатель полезности «-5». Брынцев заработал 26 штрафных минут.
Всего в КХЛ на счету Брынцева 449 матчей, в которых игрок обороны набрал 66 очков — забросил 12 шайб и отдал 54 результативные передачи. Показатель полезности составил «-36». Защитник заработал 211 штрафных минут.
В КХЛ Брынцев выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и «Спартак».
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