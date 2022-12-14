Бурная реакция болельщиков «Чикаго» на исторический гол Овечкина в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800. После исторического гола вся арена стоя бурно аплодировала россиянину, который благодарил толпу. После матча Овечкин выразил слова благодарности фанатам «Чикаго» за такой тёплый приём. На трибунах присутствовал 16 181 зритель. Болельщики закидали лёд кепками и скандировали фамилию Овечкина.

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Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы.