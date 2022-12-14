41-летний вратарь «Баффало» Андерсон повторил рекорд НХЛ по шат-аутам с 40+ сейвами

В очередном матче игрового дня «Баффало Сэйбрз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на арене «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.
Голкипер «Баффало» Крэйг Андресон, отразил 40 бросков и записал на свой счёт сухой матч. Вратарь оформил свой шестой шат-аут с минимум 40 сейвами в матче и повторил рекорды голкипера «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика и вратаря «Эдмонтона» Майка Смита. На втором месте в истории НХЛ с сухими матчами с минимум 40+ сейвами идут Роберто Луонго, Томаш Вокоун и Семён Варламов, которые имеют на своём счету по пять таких матчей.
41-летний вратарь провёл в НХЛ 20 сезонов, за которые принял участие в 694 матчах регулярных чемпионатов и в 48 встречах в плей-офф. В регулярных чемпионатах НХЛ ветеран имеет процент отражённых бросков 91,2%.
- 14 декабря 2022
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