Нападающий «Вашингтона» рассказал, как помог Овечкину забить юбилейный гол

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта прокомментировал исторический гол одноклубника Александра Овечкина в ворота «Чикаго Блэкхоукс». Для российского форварда третья шайба «чёрным ястребам» стала 800-й в карьере.
«Я мог бы бросить, но увидел, как кто-то приближается к воротам с клюшкой для праворуких. А я не предполагал, что это Ови, просто потому, что мы не играем вместе. Но это было сразу после смены, и в итоге он вогнал шайбу в сетку», — приводит слова Манты официальный сайт НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3. Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
- 14 декабря 2022
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