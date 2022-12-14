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Овечкин поделился эмоциями от своего хет-трика в ворота «Чикаго»

Овечкин поделился эмоциями от своего хет-трика в ворота «Чикаго»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в ворота «Чикаго Блэкхоукс». Для 37-летнего капитана «столичных» эти голы стали 798-м, 799-м и 800-м в карьере.

«Это было великолепно. Очевидно, что в первых двух голах мне повезло с хорошими отскоками, а при третьей Манта отдал мне хорошую передачу, я просто должен был добить шайбу. Она была на моём крюке, поэтому я знал, что просто должен протолкнуть её внутрь», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

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