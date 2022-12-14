Овечкин поделился эмоциями от своего хет-трика в ворота «Чикаго»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в ворота «Чикаго Блэкхоукс». Для 37-летнего капитана «столичных» эти голы стали 798-м, 799-м и 800-м в карьере.
«Это было великолепно. Очевидно, что в первых двух голах мне повезло с хорошими отскоками, а при третьей Манта отдал мне хорошую передачу, я просто должен был добить шайбу. Она была на моём крюке, поэтому я знал, что просто должен протолкнуть её внутрь», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
- 14 декабря 2022
-
18:32
-
18:15
-
18:00
-
17:56
-
17:23
-
17:05
-
16:48
-
16:23
-
16:00
-
15:35
-
15:17
-
15:08
-
15:00
-
14:45
-
14:37
-
14:31
-
14:20
-
14:00
-
13:50
-
13:34
-
13:30
-
13:05
-
12:42
-
12:24
-
12:22
-
12:04
-
11:57
-
11:44
-
11:18
-
11:06
-
10:53
-
10:47
-
10:36
-
10:25
-
10:16