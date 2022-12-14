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«Один из величайших игроков всех времён». Капитан «Чикаго» — об Овечкине

«Один из величайших игроков всех времён». Капитан «Чикаго» — об Овечкине
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Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал 800-й гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Очевидно, довольно невероятная отметка. Овечкин — единственный в своём роде. В некотором смысле, когда пройдёт этот момент, это будет одной из тех вещей, на которые ты будешь оглядываться. Он один из величайших игроков всех времён, так что он заслужил уважение за то, что забил три гола, добившись оваций и скандирований «Ови» на нашем стадионе», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

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