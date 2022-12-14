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Лавиолетт рассказал, что замечает в Овечкине, будучи главным тренером «Вашингтона»

Лавиолетт рассказал, что замечает в Овечкине, будучи главным тренером «Вашингтона»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после хет-трика российского форварда команды Александра Овечкина в ворота «Чикаго Блэкхоукс» рассказал, что, будучи наставником, замечает в 37-летнем капитане.

«Это довольно удивительно. Когда ты видишь это с другой скамейки запасных, то сосредотачиваешься на том, чтобы понять, как остановить Овечкина и как держать его под контролем. А когда ты тренируешь его, то видишь его любовь к игре, его стойкость и его желание изменить ситуацию», — приводит слова Лавиолетта Washington Post.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

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