«Это огромное число». Овечкин поделился мыслями о юбилейном, 800-м голе

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём юбилейном, 800-м голе в североамериканской карьере. Он стал лишь третьим игроком в истории НХЛ, покорившим эту отметку.
«Это огромное число. Без моих товарищей по команде, без организации, болельщиков, моей семьи я бы никогда не забил столько голов и никогда бы не говорил с вами о таких числах», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3. Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
- 14 декабря 2022
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