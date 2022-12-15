«Тут уже 10 лет, американизировался». Задоров рассказал о неприятной привычке американцев
Поделиться
Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на известном подкасте Райана Уитни Spittin’ Chiclets рассказал о привычке североамериканских хоккеистов, ставшей для него и для Наиля Якупова неприятной.
«Когда ты в «Сочи» босой пошёл в душ, на тебя смотрели, как будто у тебя две головы? Я играл с Наилем Якуповым. Отличный парень, не знаю, что там Дубник плёл. Наиль — красавчик. Его бесило, что вы снимаете костюмы и кладёте носки и трусы в ботинки. Он постоянно это фоткал, у него целый альбом набрался.
Почему трусы в ботинках у нас считаются такими отвратными? Не знаю, ребят. Я тут уже 10 лет живу, американизировался», — сказал Задоров.
Полное интервью читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
12:11
-
12:02
-
11:35
-
11:30
-
11:09
-
10:45
-
10:42
-
10:24
-
10:15
-
10:01
-
09:23
-
09:09
-
09:00
-
08:57
-
08:24
-
07:09
-
06:43
-
05:59
-
05:38
-
04:58
-
04:25
-
04:22
-
01:34
- 14 декабря 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:28
-
22:58
-
22:46
-
22:23
-
21:57
-
21:37
-
21:16
-
20:47
-
20:26
-
19:57
Партнерский контент