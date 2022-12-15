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«Тут уже 10 лет, американизировался». Задоров рассказал о неприятной привычке американцев

«Тут уже 10 лет, американизировался». Задоров рассказал о неприятной привычке американцев
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Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на известном подкасте Райана Уитни Spittin’ Chiclets рассказал о привычке североамериканских хоккеистов, ставшей для него и для Наиля Якупова неприятной.

«Когда ты в «Сочи» босой пошёл в душ, на тебя смотрели, как будто у тебя две головы? Я играл с Наилем Якуповым. Отличный парень, не знаю, что там Дубник плёл. Наиль — красавчик. Его бесило, что вы снимаете костюмы и кладёте носки и трусы в ботинки. Он постоянно это фоткал, у него целый альбом набрался.

Почему трусы в ботинках у нас считаются такими отвратными? Не знаю, ребят. Я тут уже 10 лет живу, американизировался», — сказал Задоров.

Полное интервью читайте на «Чемпионате»:

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