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В НХЛ вспомнили все 800 голов Александра Овечкина. Видео

В НХЛ вспомнили все 800 голов Александра Овечкина. Видео
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги поздравила российского форварда Александра Овечкина с достижением отметки в 800 голов, забитых в регулярном чемпионате лиги, подготовив видео, в котором вспомнила каждый гол россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик, доведя свой снайперский счёт до 800 голов в североамериканской карьере. Нападающий стал лишь третьим хоккеистом в истории лиги, добравшимся до этой отметки, — после Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

Этот хет-трик позволил Овечкину выйти на единоличное второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина в общей сложности 872 гола. Он обогнал Горди Хоу и расположился на второй строчке. На первом месте – Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.

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