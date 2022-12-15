Голевой пас Никиты Зайцева помог «Оттаве» переиграть «Монреаль»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В первом периоде голов не было. Но уже на второй минуте второго игрового отрезка Шейн Пинто после передачи российского защитника Никиты Зайцева открыл счёт голам в игре. На 26-й минуте Дрейк Батерсон удвоил преимущество своей команды. А еще через три минуты Брэди Ткачук забросил ещё одну шайбу для своей команды. Больше голов во втором периоде не было.



На 49-й минуте Кирби Дак отыграл одну шайбу для гостевой команды, а на 56-й минуте Кристиан Дворак сделал отрыв от соперника минимальным. Ему помог передачей российский нападающий Евгений Дадонов.