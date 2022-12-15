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Голевой пас Никиты Зайцева помог «Оттаве» переиграть «Монреаль»

Голевой пас Никиты Зайцева помог «Оттаве» переиграть «Монреаль»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В первом периоде голов не было. Но уже на второй минуте второго игрового отрезка Шейн Пинто после передачи российского защитника Никиты Зайцева открыл счёт голам в игре. На 26-й минуте Дрейк Батерсон удвоил преимущество своей команды. А еще через три минуты Брэди Ткачук забросил ещё одну шайбу для своей команды. Больше голов во втором периоде не было.

На 49-й минуте Кирби Дак отыграл одну шайбу для гостевой команды, а на 56-й минуте Кристиан Дворак сделал отрыв от соперника минимальным. Ему помог передачей российский нападающий Евгений Дадонов.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Пинто (Дебринкэт, Зайцев) – 21:28 (5x5)   2:0 Батерсон (Дебринкэт, Ткачук) – 25:41 (5x4)   3:0 Ткачук (Дебринкэт, Батерсон) – 28:02 (5x4)   3:1 Дак (Эванс, Слафковски) – 48:05 (5x5)   3:2 Дворак (Судзуки, Дадонов) – 53:12 (6x5)
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