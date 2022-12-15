Никита Задоров подарил шайбу болельщику во время предматчевой разминки

В эти минуты на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Ванкувер Кэнакс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче ничейный – 2:2.
Во время предматчевой разминки российский защитник команды хозяев Никита Задоров подарил одному из маленьких болельщиков шайбу.
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Уже на второй минуте матча Бо Хорват открыл счёт. Ему ассистировали Оливер Эксан-Ларссон и Джей Ти Миллер. Спустя 34 секунды Конор Гарланд удвоил преимущество гостей. Ему же пасами помогли Нильс Хёгландер и Тайлер Майерс.
На 10-й минуте матча Микаэль Баклунд отыграл один гол. Диллон Дюбе и Адам Ружичка отдали ему по голевой передаче. Эндрю Манджапане на 17-й минуте сравнял счёт. Назем Кадри и Диллон Дюбе записали в свой актив голевые передачи.
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