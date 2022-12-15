Тафгай Ривз — о силовом приёме на Гронеке: когда я на льду, нужно быть внимательным

Тафгай «Миннесоты» Райан Ривз объяснил свой жёсткий силовой приём на защитнике «Детройта» Филипе Гронеке, который в этом игровом эпизоде получил травму и завершил матч досрочно.
«Честно говоря, он встретился со мной взглядом. Я видел, как он посмотрел на меня, а потом просто повернул голову и сосредоточился на контроле шайбы. Надеюсь, с ним всё в порядке, но он должен был быть внимательным, когда я нахожусь на льду, и определённо не катиться так на меня», — цитирует Ривза журналист Майкл Руссо в своей соцсети.
Позднее в матче Ривз отметился ещё одним жёстким силовым приёмом у борта, после которого защитник «Детройта» Бен Шьяро сбросил перчатки и набросился на тафгая.
Напомним, Ривз в ноябре был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс». В текущем сезоне на счету 35-летнего ветерана 22 игры, в которых Ривз отметился тремя результативными передачами и записал на свой счёт 19 штрафных минут.
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