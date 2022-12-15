Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин зарегистрировал торговую марку «Великая погоня» в честь гонки за рекордом Гретцки

Овечкин зарегистрировал торговую марку «Великая погоня» в честь гонки за рекордом Гретцки
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин зарегистрировал торговую марку «THE GR8 CHASE» (Великая погоня. — Прим. «Чемпионата»), в честь его гонки к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, сообщает ESPN.

Семья Овечкина принимала активное участие в создании логотипа, а также названия торговой марки. «THE GR8 CHASE» — это тройной смысл, отсылающий к прозвищу Овечкина («Великая восьмёрка»), прозвищу Гретцки («Великий») и погоне Овечкина за историческим достижением. Первый этап внедрения торговой марки «THE GR8 CHASE» включает в себя лицензионные продукты, которые будут доступны уже на следующей домашней игре «Кэпиталз» 16 декабря против «Даллас Старз».

Фото: логотип «Великая погоня»

Напомним, сейчас на счету россиянина 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидера Уэйна Гретцки составляет 94 гола.

Немыслимые цифры статистики Овечкина! Он снесёт рекорд Гретцки в 2025 году Немыслимые цифры статистики Овечкина! Он снесёт рекорд Гретцки в 2025 году
Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ! Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022