Овечкин зарегистрировал торговую марку «Великая погоня» в честь гонки за рекордом Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин зарегистрировал торговую марку «THE GR8 CHASE» (Великая погоня. — Прим. «Чемпионата»), в честь его гонки к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, сообщает ESPN.
Семья Овечкина принимала активное участие в создании логотипа, а также названия торговой марки. «THE GR8 CHASE» — это тройной смысл, отсылающий к прозвищу Овечкина («Великая восьмёрка»), прозвищу Гретцки («Великий») и погоне Овечкина за историческим достижением. Первый этап внедрения торговой марки «THE GR8 CHASE» включает в себя лицензионные продукты, которые будут доступны уже на следующей домашней игре «Кэпиталз» 16 декабря против «Даллас Старз».
Фото: логотип «Великая погоня»
Напомним, сейчас на счету россиянина 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидера Уэйна Гретцки составляет 94 гола.
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