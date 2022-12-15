Бабаев: Овечкин живёт хоккеем, он великий игрок и стоит в одном ряду с Месси и Роналду

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сравнил 37-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со звёздами мирового футбола — Лионелем Месси и Криштиану Роналду.



«Месси тоже профессионал, попробуйте пробежать с мячом такое расстояние на большой скорости. Посмотрите на Роналду, сейчас у него чуть-чуть скорость упала и ему стало тяжелее. Поэтому, думаю, они все, вы можете из любого вида спорта взять великих игроков, они, на мой взгляд, все стоят в одном ряду.



Тем более если уже возраст, не так много игроков, вспомните того же футболиста Роже Милла. Сколько лет ему было, он играл на чемпионатах мира. И при нём сборная Камеруна достигла максимальной высоты, четвертьфинала. Это всё люди, которые ставят перед собой задачу, имеют харизму и понимают, они живут этим. Как Овечкин живёт хоккеем, они живут футболом, это их жизнь», — цитирует Бабаева Metaratings.

Овечкин оформил хет-трик во вчерашнем матче с «Чикаго» и добрался до отметки в 800 заброшенных шайб в НХЛ. Россиянин находится в одной шайбе от Горди Хоу в списке лучших снайперов лиги. Овечкин отстаёт от лидера гонки снайперов Уэйна Гретцки на 94 гола.