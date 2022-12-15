Терещенко — о проведении Кубка Первого канала: всегда есть те, кому что-то не нравится

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко рассказал, в чём польза для команд КХЛ и национальной команды от проведения Кубка Первого канала.
«Командам нужна пауза. Мы не привыкли играть большое количество игр. Гипотетически в любой момент нас могут вернуть [в международные соревнования], поэтому надо быть готовыми. Всё нормально. Можно посмотреть, кто достоин, кто может играть. Команда должна собираться, а тренеры могут держать руку на пульсе. Но это может сказаться на качестве сборной, а ведь это имидж.
Вариант собрать две сборные России из опытных и перспективных и сыграть? А что значит перспективных? У нас и так на одну команду народ еле набирается. У нас большая проблема с кадрами. Кто-то задаётся вопросом, зачем нужен этот турнир? Как и любое мнение: кому-то нравится, кому-то – не нравится. Это нормально. Есть функционеры, которые отвечают за результат и подготовку команды. Нравится или нет, но к этому нужно относиться правильно и извлекать положительные моменты. Всегда есть те, кому что-то не нравится», — цитирует Терещенко Legalbet.
Кубок Первого канала стартует сегодня, 15 декабря, матчем между сборными Беларуси и Казахстана в 19:30 мск. Сборная России первый матч на турнире проведёт со сборной Казахстана 17 декабря. Начало матча — в 14:30 мск. Напомним, впервые за долгое время этот турнир не является частью Еврохоккейтура.
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