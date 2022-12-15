Хоккейный клуб СКА подписал контракт до конца сезона-2024/2025 с вратарём Дмитрием Николаевым. Об этом сообщил главный тренер клуба Роман Ротенберг.
«Отличная новость – сегодня СКА подписал контракт до конца сезона-2024/2025 с Дмитрием Николаевым! Особенно важно, что он петербуржец и воспитанник нашей системы. Уверен, с каждым годом система СКА будет давать всё больше и больше сильных талантливых хоккеистов для основы.
Николаев проводит всего второй сезон в КХЛ, но Дмитрий уже вошёл в число лучших вратарей лиги по всем основным показателям. Тем не менее останавливаться на достигнутом никто не собирается – впереди у всех нас много работы, чтобы стать ещё сильнее!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Николаев в текущем сезоне провёл за санкт-петербургский клуб 26 матчей, в которых одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 93,5%. 22-летний голкипер проводит свой второй сезон в КХЛ.
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