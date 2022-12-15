Стали известны функции Ильи Ковальчука в сборной России на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о задачах Ильи Ковальчука в тренерском штабе национальной команды на Кубке Первого канала.

«Чем занимается Илья Ковальчук? Он здесь, просто приболел, поэтому мы его абстрагировали от ребят, чтобы никто не заразился. Он простыл, а так Илья в штабе. Какие у него функции? Сейчас у нас нет генерального менеджера, нет такой необходимости. Сейчас он как советник выступает.

Он не объявил о завершении карьеры? Ребят, это к нему, а не ко мне. Я о завершении своей давно объявил, а он – не знаю (смеётся). Я не вправе за него отвечать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России первый матч на турнире проведёт со сборной Казахстана 17 декабря. Начало матча — в 14:30 мск. Напомним, впервые за долгое время этот турнир не является частью Еврохоккейтура.