Стали известны функции Ильи Ковальчука в сборной России на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о задачах Ильи Ковальчука в тренерском штабе национальной команды на Кубке Первого канала.
«Чем занимается Илья Ковальчук? Он здесь, просто приболел, поэтому мы его абстрагировали от ребят, чтобы никто не заразился. Он простыл, а так Илья в штабе. Какие у него функции? Сейчас у нас нет генерального менеджера, нет такой необходимости. Сейчас он как советник выступает.
Он не объявил о завершении карьеры? Ребят, это к нему, а не ко мне. Я о завершении своей давно объявил, а он – не знаю (смеётся). Я не вправе за него отвечать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сборная России первый матч на турнире проведёт со сборной Казахстана 17 декабря. Начало матча — в 14:30 мск. Напомним, впервые за долгое время этот турнир не является частью Еврохоккейтура.
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