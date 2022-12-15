Жамнов: в нынешней ситуации будет сильно, если россиянин Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сказал, что очень рад за российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который вчера забил свой 800-й гол в НХЛ, и надеется, что форвард побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге.

«Поздравил ли Овечкина с 800-м голом в НХЛ? Конечно, мы его поздравили, мы же переписываемся, созваниваемся. Что сказал ему? Молодец (смеётся). Вы же знаете, что из хоккеистов двух слов не вытащишь. Дождёмся теперь, когда очередной рекорд побьёт.

Говорят, что он готов чуть ли не до 900 голов дойти? В этом сезоне? (смеётся). Никто не даст конкретного ответа. Это непредсказуемая вещь. Это спорт, всё может произойти. Может подфартить, а может наоборот. Все мы надеемся и верим, что со временем рекорд Гретцки будет побит. И побит именно нашим российским хоккеистом. Это самое дорогое в нынешней политической ситуации. Я думаю, что это было бы очень сильно, конечно.

Не жалею ли, что не сыграл на Олимпиаде в Турине с Овечкиным из-за травмы? Жалею, потому что была бы четвёртая Олимпиада. Конечно, это поколение чуть другое, но мне посчастливилось и с Фетисовым, и со своим поколением, и с поколением помоложе, с тем же Ковальчуком. Знают ли подопечные, что их главный тренер на двух Олимпиадах выходил в центре первого звена? Не знаю. Я думаю, что они сейчас все знают Кучерова, Овечкина и других», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Овечкин отстаёт от Гретцки на 94 гола. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашнем льду с «Даллас Старз» 16 декабря. Начало встречи — в 3:00 мск.