Жамнов — о Толчинском в сборной России: что было тогда и что сейчас — две разные вещи

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский заслужил место в сборной России на Кубке Первого канала.

«Что могу сказать о Сергее Толчинском? Он довольно неплохо играет, хотя у него было тяжёлое начало сезона. Если посмотреть, то прогрессирует. Плюс у них есть взаимопонимание с Грицюком, мы это тоже учитывали. Семёнов, который до этого был в «Авангарде», а сейчас играет в «Ак Барсе», тоже с ним знаком. Есть «химия». Он в своё время не попал в олимпийскую заявку? То, что было тогда, и то, что сейчас, — две разные вещи. Он доказал своей игрой.

Обычно на Кубке Первого канала мы смотрим команду с прицелом на чемпионат мира или Олимпиаду? Мы ориентировались и на этот турнир, и с перспективой на ближайшее будущее. Надеемся, что нас допустят до чемпионата мира. Повторюсь, по ряду причин мы не вызвали некоторых ребят», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.