Никишин ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу
Поделиться
Защитник СКА и сборной России Александр Никишин рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Напомним, решающий матч между сборными Аргентины и Франции начнётся 18 декабря в 18:00 мск.
«За кого буду болеть в финале ЧМ? Я был за хорватов, но они вылетели. Сейчас за Францию в финале. Смотрел турнир. Понятно, что некоторые матчи пропускал, потому что они были поздно, но сейчас буду за Францию», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
За 40 игр регулярного сезона КХЛ Никишин забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 31 очко при показателе полезности «+17». В следующем матче СКА сыграет с «Витязем» дома 19 декабря.
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
16:50
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:09
-
16:05
-
15:55
-
15:44
-
15:34
-
15:28
-
15:08
-
15:03
-
14:58
-
14:55
-
14:42
-
14:27
-
14:02
-
13:50
-
13:30
-
13:17
-
12:58
-
12:11
-
12:02
-
11:35
-
11:30
-
11:09
-
10:45
-
10:42
-
10:24
-
10:15
-
10:01
-
09:23
-
09:09
-
09:00
-
08:57
Партнерский контент