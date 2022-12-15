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Никишин ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу

Никишин ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу
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Защитник СКА и сборной России Александр Никишин рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Напомним, решающий матч между сборными Аргентины и Франции начнётся 18 декабря в 18:00 мск.

«За кого буду болеть в финале ЧМ? Я был за хорватов, но они вылетели. Сейчас за Францию в финале. Смотрел турнир. Понятно, что некоторые матчи пропускал, потому что они были поздно, но сейчас буду за Францию», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

За 40 игр регулярного сезона КХЛ Никишин забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 31 очко при показателе полезности «+17». В следующем матче СКА сыграет с «Витязем» дома 19 декабря.

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