«Надеюсь, это будет местом силы». Грицюк — об арене «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал про свою статистику в сезоне, игру со своим одноклубником Сергеем Толчинским, а также оценил переезд омского клуба на новую арену.
«Средняя статистика в сезоне? Возможно, стал играть получше, не как в начале сезона, приятно, что вызвали в сборную, там чуть другой хоккей. Надо себя показывать заново, всё начинается по-новому для нас, новые вызовы для тренеров и хоккеистов, каждый настраивается на максимум.
Синдром второго сезона? Не думаю, что это какой-то синдром, как говорят. Может, где-то сам подрасслабился, где-то последние игры показали, что если буду играть в свой хоккей, то и статистика придёт, улучшится и командная игра, будем набирать очки, которых нам не хватало. Разговаривали с Толчинским про переезд на новую арену, посчитал, что первое время набрал только два очка на домашней арене, остальные были на выезде. Сейчас получилось, что много очков набрал в домашней серии, надеюсь, что это будет местом силы.
Игра с Толчинским в одном звене? С нами и Кирилл Семёнов тренировался, я знаю этих ребят, миного играли вместе в одном клубе, очень приятно, что вместе выходим. С Толчом надо наигрывать нашу связку на следующие игры в клубе, будем играть, как мы умеем — в пас, комбинировать. С Семёновым ещё не успел поговорить пока», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 декабря 2022
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