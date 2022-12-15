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«Ак Барс» выпустил художественную книгу для детей

«Ак Барс» выпустил художественную книгу для детей
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Хоккейный клуб «Ак Барс» совместно с Детской редакцией издательства «Альпина Паблишер» выпустил художественную книгу «Тайна пропавшей клюшки, или Приключения обычного мальчика».

Это история про школьника Эмиля и его друзей, которые помогают «Ак Барсу» спасти едва не сорвавшийся матч, защищают снежных барсов и вместе учатся доброте, справедливости и взаимной поддержке. 94-страничное издание в твёрдом переплёте содержит 8 глав повествования с уникальными иллюстрациями и развивающими заданиями для детей от 3 до 12 лет.

Презентация книги состоялась 15 декабря в «Татнефть Арене», её презентовал советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали Зинэтула Билялетдинов.

«Юные хоккеисты должны стремиться к знаниям: хорошо учиться, читать, развиваться. Это и для тренеров большое подспорье – с образованными мальчишками легче работать. Дети должны ещё чем-то заниматься помимо хоккея, обязательно уделять внимание школе. Изданная книга будет очень полезна ребятам, в ней есть ответы на многие жизненные вопросы. Когда росли мои дети и внуки, у меня не было достаточно времени, чтобы читать им книги. Сейчас я несколько сожалею об этом и надеюсь, что представленная книга поможет родителям и детям проводить больше времени вместе», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».

После 39 матчей казанский клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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