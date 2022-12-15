«Адмирал» расторг контракт с защитником Ибатуллиным
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«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Русланом Ибатуллиным, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне 28-летний игрок обороны провёл 34 матча за клуб из Владивостока, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-2» при шести минутах штрафа.
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ибатуллин сыграл 52 матча за «Адмирал», в которых набрал 5 (1+4) очка с показателем полезности «-2».
«Адмирал» в текущем сезоне КХЛ сыграл 40 встреч, в которых одержал 22 победы при 18 поражениях. Владивостокцы набрали 49 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «моряки» встретятся в гостях с «Автомобилистом».
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