«Динамо» спокойно могло бы играть в НХЛ». Защитник клуба Коробов — об игре минчан
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Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов рассказал о том, как бы смотрелась команда в НХЛ.
«Если представить минское «Динамо» в НХЛ, смогло бы оно конкурировать с тамошними клубами? «Динамо» спокойно могло бы играть в НХЛ и набирать очки во встречах с американскими и канадскими клубами. Хоккей там отличается только быстротой принятия решений и скоростями. Но такого никогда не произойдет.
Белорусский клуб не может играть в Америке. Во-первых, мы уже играем в КХЛ, во-вторых, для этого необходимо будет заново создавать «Динамо» в каком-нибудь американском или канадском городе», — цитирует Коробова «Смартпресс».
В текущем сезоне клуб из столицы Беларуси набрал 42 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
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