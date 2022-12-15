CBS Sports: Овечкин — живая легенда, однако многие его недооценивают

Журналист CBS Sports Адам Шейн оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и заявил, что многие его недооценивают.

«Алекс Овечкин входит в топ-4 за всю историю НХЛ. Мы говорим о живой легенде, и я думаю, что многие люди на самом деле недооценивают его», — заявил Шейн в своём «твиттере».

Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забросил свою 800-ю шайбу в карьере в НХЛ. До второго места в списке лучших снайперов лиги, которое занимает Горди Хоу, остался один гол. От лидера Уэйна Гретцки Овечкин отстаёт на 94 шайбы.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграет дома с «Даллас Старз» в ночь на 16 декабря в 3:00 мск. Клуб из столицы США занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.