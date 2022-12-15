Вратари НХЛ включили щелчок Овечкина в топ-5 лучших в лиге

Журналист Майк Маккенна в статье на Daily Faceoff рассказал о броске капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Маккенна опросил голкиперов лиги с целью узнать лучших игроков с броском в одно касание. Кроме 37-летнего россиянина, в список попали Давид Пастрняк («Бостон»), Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»), Патрик Лайне («Коламбус») и Тейдж Томпсон («Баффало»)
«Я всегда считал, что Овечкин — форвард, способный переиграть вратаря. Шайба отрывается от его крюка так быстро, что находит путь в ворота.
Большинство опрошенных мной вратарей НХЛ согласились со мной. Хотя меня удивило, что один опытный голкипер исключил Овечкина из своей пятёрки.
Ови — ещё один пример игрока, способного приспосабливаться к шайбе. Он может бросать с любой позиции. Что, на мой взгляд, действительно отличает капитана «Кэпиталз», так это его сила броска. Не знаю, измеряли ли его когда-нибудь. Но «Великая восьмёрка» выкладывается по полной каждый раз, когда шайба оказывается рядом с ним.
Объедините скорость клюшки Овечкина с невероятным изгибом, и в результате получится непредсказуемая траектория полёта шайбы. Вратарям тяжело читать его бросок», — сказано в статье.
- 15 декабря 2022
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