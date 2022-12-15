Флейшманн: когда Овечкин пришёл в «Вашингтон», эпоха Ягра в клубе была забыта

Бывший одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» Томаш Флейшманн рассказал о приходе россиянина в столичный клуб.

«Эпоха Яромира Ягра в «Вашингтоне» была быстро забыта? Когда пришёл Овечкин, ни о чём другом не могло быть и речи. Первые два сезона у него по-прежнему не было Никласа Бэкстрема, который пришёл туда, когда ему было 19 лет. Потом они начали играть вместе, и на это было приятно смотреть. В те первые сезоны Овечкин был таким бульдозером, который берёт шайбу и пытается загнать в ворота, сделать дырку в сетке, а на вратаря ему наплевать. Пока он не забьёт, он просто не остановится», — приводит слова Флейшманна Sport.cz.

Напомним, Яромир Ягр играл за «Вашингтон» в период с 2001 по 2004 год.