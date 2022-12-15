The Athletic: «Каролина» нашла два неогранённых алмаза в России — Кочеткова и Никишина

Журналист Кори Лавалетт в статье на The Athletic рассказал о двух игроках системы «Каролины Харрикейнз» — голкипере Петре Кочеткове и защитнике СКА — Александре Никишине, который был выбран «ураганами» на драфте НХЛ 2020 года.
«Самыми эффективными шагами «Каролины» на драфте НХЛ за последнее время стали два выбора в пользу пары российских хоккеистов, которые должны будут сыграть важную роль в будущем «Харрикейнз».
Пётр Кочетков, выбранный во втором раунде драфта НХЛ — 2019 под общим 36-м номером, нежданно-негаданно стал тем вратарём, которого теперь видят первым номером «Кейнс» на долгие годы вперёд.
Через год после драфта Кочеткова «Каролина» заполучила в третьем раунде под общим 68-м номером Александра Никишина — российского защитника, который быстро превратился в одного из лучших хоккеистов, выступающих за пределами Северной Америки.
Если бы Никишин приехал в Северную Америку сегодня, то, вероятно, уже завтра мог бы играть в НХЛ, однако его контракт со СКА действует до апреля 2025 года. Выступая в санкт-петербургской команде, он является лидером среди всех защитников КХЛ по набранным очкам в расчёте на одну игру.
Генменеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл несколько дней назад сказал о том, что «очень, очень редко» игрок КХЛ расторгает контракт раньше срока.
«Немного расстраивает, когда твои проспекты подписывают долгосрочные контракты, но я понимаю, почему они их заключают. Им хорошо платят, вдобавок попасть в НХЛ в 20-21 год – не то, что является целью всех парней. К тому же они хотят быть уверенными в том, что готовы к Национальной хоккейной лиге. Конечно, хочется иметь больше контроля, но когда ты драфтуешь хоккеистов из КХЛ, то понимаешь всё это и должен принимать такое положение вещей», — заявил Уодделл.
Как бы то ни было, «Харрикейнз», похоже, нашли в России два неогранённых алмаза в лице Кочеткова и Никишина. И болельщики «Каролины» могут поблагодарить скаутский отдел своей любимой команды за те перспективы, которые открываются впереди», — сказано в статье.
- 15 декабря 2022
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