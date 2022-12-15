Бывший главный тренер «Вашингтона» Тротц: Овечкин знает, что творит историю

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал 800-ю шайбу капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Это для меня не сюрприз. Он сфокусирован на голах. Важная вещь об Овечкине — он знает, что творит историю, и делает это различными путями. Овечкин стал отличным лидером, который позволяет молодым игрокам расти и становиться настоящими профессионалами. Сейчас Александр — легенда. По разным причинам он не досчитался около 200 игр. Кто знает, быть может, он бы уже побил рекорд Гретцки», — приводит слова Тротца «твиттер» Национальной хоккейной лиги.

Напомним, благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.