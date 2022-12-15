Овечкин рассказал о возможном выходе на второе место в гонке снайперов всех времён в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в преддверии матча с «Далласом» (16 декабря 3:00 мск) рассказал о своём достижении в матче с «Чикаго» (7:3), а также о возможном выходе на второе место в списке лучших снаперов НХЛ всех времён.

«Каждое достижение – особенный момент для клуба, для меня и моей семьи. Прошлый матч был отличным. Что касается следующего матча – ты никогда не знаешь, что произойдёт. Я выйду на лёд и буду полностью отдаваться игре. Если это [обойти Хоу] произойдёт — будет отлично, если нет, что ж, будем работать дальше.

Реакция болельщиков «Чикаго»? Это было супер, огромное им спасибо. Я получил множество поздравлений от многих в НХЛ, и после окончания матча от игроков «Чикаго» — это особенное чувство.

Я горд за команду, за наших болельщиков. После всех взлётов и падений мы ещё не закончили и двигаемся вперёд.

Что я буду делать, когда заброшу 801-ю шайбу? Ребята, давайте не будем бежать вперёд. Каково было под душем из пива? Отлично, я люблю пиво», — приводит слова Овечкина «твиттер» «Вашингтона».

Напомним, благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы.