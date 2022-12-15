Телегин: перед Гончаром чувствовал себя мальчиком, который ничего не понимает в хоккее

Защитник «Трактора» Сергей Телегин рассказал о работе тренера сборной России — Сергее Гончаре.
«Сергей Гончар занимается с защитниками? Да, но не только с защитниками, но и с нападающими. Все в тренерском штабе работают с каждым игроком в команде.
Какие впечатления от работы с ним? Просто замечательные. Так же, как и на Олимпиаде, он уделяет внимание каждой мелочи. Я всё впитывал и это реально помогает. Чувствовал себя маленьким мальчиком, который ничего не понимает в хоккее. Он открыл для меня другой мир.
Сборная помогает развиваться как хоккеисту? Не только как хоккеисту, но и как человеку. В сборной я развиваюсь как личность. Каждый раз здесь я открываю что-то новое и это очень круто. Узнаешь все мелочи, смотришь на более опытных ребят. Это как новая волна, из которой ты берёшь самое лучшее», — цитирует Телегина «РБ Спорт».
Напомним, Кубок Первого канала – 2022 проходит в Москве, на льду «ЦСКА-Арены» с 15 по 18 декабря.
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