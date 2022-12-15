«Неважно, насколько ты стар». Овечкин поделился мнением о легенде НХЛ Горди Хоу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о великом канадском хоккеисте Горди Хоу. Бывший форвард «Детройт Ред Уингз» за свою долгую карьеру в НХЛ забросил 801 шайбу. 37-летний россиянин сейчас отстаёт от него на один гол.



«Он демонстрировал любовь к хоккею, показывал, насколько хорош ты можешь быть. Неважно, насколько ты стар. Он играл до 52 лет. В это сложно поверить. Вот почему мы зовём его Мистер Хоккей — потому что он так сильно любил игру», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.



Напомним, благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

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